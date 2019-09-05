Археологи обнаружили старинную шахматную фигуру при раскопках в центре Москвы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Столичные археологи во время раскопок на улице Остоженка обнаружили шахматную фигуру, которая предположительно датируется XVII-XVIII веками. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Фигуру обнаружили во время раскопок в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря. Артефакт датируется предположительно XVII-XVIII веками. По мнению специалистов, это слон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что высота обнаруженной фигурки составляет три сантиметра. Сейчас артефакт изучают эксперты в археологической лаборатории, после чего его отреставрируют и передадут в фонды одного из столичных музеев.

"Скорее всего, фигура принадлежала кому-то из местных жителей. В XVII-XVIII веках игра в шахматы стала довольно распространенным видом досуга у образованных москвичей. Специалисты пришли к выводу, что эта фигура была сделана на токарном станке с ножным приводом", - рассказал порталу руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Отмечается, что в центре Москвы и ранее археологи находили фигурки для игры в шахматы. Например, в 2017 году на Пречистенке также обнаружили фигуру слона, датируемую серединой XVI века. Внутри нее был спрятан клад из десяти монет времен Ивана Грозного.