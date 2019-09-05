Около 200 бесплатных экскурсий пройдут на Тверской улице в Москве 7 и 8 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии, посвященные созданию, развитию и возрождению ВДНХ, будут проходить на Тверской улице в Москве в период празднования Дня города 7 и 8 сентября. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В центре города установят более 30 арт-объектов в виде достопримечательностей легендарной выставки. Прогуляться по площадкам, полюбоваться арт-объектами и узнать интересные подробности из истории павильонов и фонтанов ВДНХ (и, конечно же, самой выставки) можно будет на тематических экскурсиях. 13 профессиональных гидов будут проводить прогулки в режиме нон-стоп. В сумме за два дня на четырех праздничных площадках состоятся 192 бесплатные экскурсии", - сказал представитель пресс-службы.

Уточняется, что прогулки будут проходить одновременно на всех четырех площадках на Тверской: "Рождение легенды" (она расположится от Козицкого до Вознесенского переулка), "Программа возрождения" (от Вознесенского переулка до дома 7), "Место встречи" (между домами 7 и 1) и "Новая эра" (Охотный Ряд, дом 1, корп. 2, стр. 2). Гиды будут встречать гостей каждые полчаса с 10:00 до 21:30, участие в прогулках бесплатно, предварительная регистрация не требуется.

В пресс-службе отметили, что на экскурсиях акцент будет сделан на ключевых достопримечательностях ВДНХ, таких как скульптура "Рабочий и колхозница", павильоны Туркменской, Украинской, Карело-Финской, Казахской, Белорусской, Азербайджанской ССР, фонтаны и другие.

День города в Москве в этом году будут отмечать 7 и 8 сентября. Главной темой праздника будет 80-летие ВДНХ, а основной площадкой массовых гуляний станет Тверская и близлежащие улицы.