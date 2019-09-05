Москва вступила в сеть ВОЗ "Регионы - за здоровье"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заключили соглашение о вступлении региона в сеть ВОЗ "Регионы - за здоровье" и сотрудничестве, которое будет направлено на создание благоприятной окружающей среды, повышение качества жизни и снижение заболеваемости населения. Соглашение подписали заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и и.о. регионального директора Европейского бюро ВОЗ, доктор Пироска Остлин на III Климатическом форуме городов.

"Вопрос сохранения и улучшения здоровья населения Москвы для правительства города - это важная и серьезная задача, и мы рады, что сейчас стали частью всеобщей мировой программы, которая позволит на территории города Москвы решать серьезные задачи здоровья населения. Вступая во всемирную сеть Всемирной организации здоровья необходимо подчеркнуть, что мы будем пользоваться всеми разработками, технологиями, которые есть в мировой практике. В свою очередь, правительство города готово поделится новейшими достижениями в области здравоохранения, в области профилактики здоровья", - сказал Бирюков после подписания соглашения.

В сеть ВОЗ "Регионы - за здоровье" входит 26 стран и более 40 регионов стран мира.

III Климатический форум городов проходит в парке "Зарядье" 4 и 5 сентября. Эксперты и представители власти обсудят тему выбросов в атмосферу, "зеленых" инвестиционных инструментов, устойчивого развития мегаполисов.