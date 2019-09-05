Запасные участки по выборам в Мосгордуму создадут на случай нештатных ситуаций

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Резервные места предусмотрены для проведения голосования на выборах в Мосгордуму на случай нештатной ситуации, в каждом избирательном округе будут готовы к работе запасные помещения и автобусы. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В каждом из 45 избирательных округов Москвы приготовили резервные места для голосования - стационарные и передвижные, их достаточное количество. Это и помещения, и автобусы, специально оборудованные под избирательный участок", - сказал Горбунов.

Он уточнил, что в каждом из избирательных округов предусмотрено по 1-2 резервных участка на случай нештатной ситуации: если основное место для голосования придет в негодность или будет выявлена опасность для проведения в нем голосования.

"Резервные помещения к единому дню голосования также будут проверены службами, которые обеспечат в них безопасность и комфорт пребывания избирателей. Надеемся, что не будет необходимости воспользоваться этими помещениями и автобусами", - сказал Горбунов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.