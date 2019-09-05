Игрушечное ружье и загадка собачки. Музей Москвы открывает новую выставку

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выставка "Котлован - Раскоп - Музей", приуроченная к 100-летнему юбилею российской археологии, пройдет в Музее Москвы с 6 сентября по 20 октября. Среди экспонатов - игрушечное ружье, разнообразные изразцы, бетонная голова космонавта и многое другое.

"Новый археологический проект Музея Москвы акцентирует внимание на самых свежих находках последних месяцев, взятых буквально "из-под лопаты". На выставку мы приглашаем детей и взрослых, студентов и школьников, всех, кому интересна история Москвы. Ведь "Котлован - Раскоп - Музей" - это не только музейный итог летнего археологического сезона нынешнего года, но и рассказ об истории московской археологии", - рассказывает куратор выставки Екатерина Святицкая.

Среди экспонатов - старинное игрушечное ружье из белого металла, обнаруженное в районе Гончарной набережной, монеты клада, спрятанного перед Первой мировой войной, и богатая коллекция изразцов начала XVIII века, найденных в районе Пятницкой улицы.

"Их символика была понятна человеку прошлого, но нашим современникам она не всегда очевидна. Собака - метафора дружбы и преданности, но значения таких образов, как пес на цепи или птица со змеей в клюве, для людей XXI века загадочны. Попытаться отыскать их подлинный смысл можно будет на новой археологической выставке Музея Москвы", - говорят в музее.

Структурно выставка разделена на три части. Первый раздел, "Котлован", посвящен музеефикации археологических объектов, находящихся в толще городского культурного слоя. В этой части будут выставляться фрагменты лестницы средневекового подвала, найденной на территории Китай-города, и рельсы конца XIX века с клеймами изготовителей. "Раскоп" отразит охранную деятельность археологов, изучающих Москву и Подмосковье. "Глядя через "окна" в палаточном брезенте, посетители увидят не только полевую археологическую лабораторию, но и неотреставрированные артефакты, обнаруженные совсем недавно: проржавевший примус и гигантскую бетонную голову космонавта, найденную при раскопках на Яузе", - поясняют в пресс-службе.

Третий раздел, "Музей", расскажет о том, как предметы, найденные учеными в Москве и Московской области, становятся полноценными музейными экспонатами. Объекты этой части выставки - наиболее необычные и редкие археологические артефакты из собрания Музея Москвы: фарфоровая пробка в виде мужской головы, кольчуга, воссозданная из спекшегося металла, шляпа XVIII века, почти идеально сохранившаяся на дне колодца, и фрагменты тарелки "Бой при Чемульпо", созданной в 1905 году в память о сражениях Русско-японской войны.

"Археология - это не только раскопки: это длинный путь, который начинается с проработки, сбора информации об участке, где будут проводиться работы, и заканчивается в музее или фондах. За почти тысячелетнюю историю нашего города сформировался значительный слой земли - местами более 10 м. Ежегодно московские археологи, работающие под контролем Мосгорнаследия, обнаруживают в нем от 5 до 10 тыс. этих материальных свидетельств жизни москвичей, за каждым из которых стоит своя история. В этом году было сделано уже свыше 3,5 тыс. находок, многие из которых все желающие смогут впервые увидеть на этой выставке", - отмечает руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

О музее

Музей Москвы основан в 1896 году, он посвящен городу и горожанам и рассказывает все самое интересное о жизни столицы и ее истории. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает более 790 тыс. единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Старый Английский двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского.