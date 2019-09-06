Портал "Узнай Москву" запустил конкурс для столичных фотографов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичный портал "Узнай Москву" открыл прием заявок на конкурс среди фотографов. Лучшие работы станут иллюстрациями к объектам, размещенным на сайте, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва в объективе: портал "Узнай Москву" запускает конкурс для столичных фотографов. Заявку на участие в спецпроекте можно подать с 6 по 12 сентября. Сам фотомарафон пройдет с 20 по 22 сентября. Лучшие работы станут иллюстрациями к объектам, размещенным на портале, а самые интересные и необычные фотографии будут представлены на фотовыставке под открытым небом", - говорится в сообщении.

Оценивать работы будут эксперты во главе с руководителем Департамента культурного наследия города Москвы Алексеем Емельяновым.

"Интересная особенность нашего конкурса - это то, что для каждой команды фотографов Мосгорнаследие готовит уникальный экскурсионный маршрут. По нему участники пройдут вместе с кураторами - представителями музеев, историками и искусствоведами. В ходе полноценной экскурсии команды сфотографируют объекты и составят собственную фотокарту города. Надеемся увидеть историческую Москву в новых неожиданных ракурсах" - приводятся в сообщении слова Емельянова.

Кроме того, для фотографов организуют лекции и мастер-классы по урбанистике, истории и культурологии, которые пройдут в павильоне "Умный город" на ВДНХ.