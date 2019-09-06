Более 30 баков для раздельного сбора мусора установят на Тверской улице в День города

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 контейнеров для сортировки мусора установят возле ресторанов и кафе на Тверской улице в День города 7 и 8 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Свой 872-й день рождения Москва будет отмечать 7 и 8 сентября. Гостей ждет насыщенная программа, но какой современный город без заботы об окружающей среде? Именно поэтому по всей территории праздничных площадок, прежде всего в ресторанных зонах, на Тверской улице, будут установлены специальные баки, всего их будет 32", - говорится в сообщении.

Также гости праздника смогут поучаствовать в театрализованном представлении и задать вопросы планете Земля. Для этого на пересечении Тверской улицы и Камергерского переулка будет установлен павильон в форме куба, где каждый желающий сможет задать волнующий вопрос Планете о ее судьбе и судьбе человечества.

"Земля" расскажет о том, как можно решать сложные экологические проблемы - сообща и каждому из нас по отдельности. Для этого ее наделили голосом. Павильон открыт для посетителей 7 и 8 сентября с 10:00 до 20:00. Гости павильона получат в подарок яркие наклейки с экологическими слоганами", - уточняется в сообщении.