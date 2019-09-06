Более 1,1 тыс. человек будут следить за пожарной безопасностью в Москве на День города

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев будут обеспечивать безопасность в Москве на День города. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В целях обеспечения пожарной безопасности жителей и гостей столицы в период празднования Дня города 7-8 сентября 2019 года личный состав Главного управления МЧС России по городу Москве в эти дни будет работать в усиленном режиме несения службы, - сообщили в ведомстве. - В проведении профилактических рейдов будут задействованы свыше 600 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы, 500 добровольцев, 17 единиц пожарно-спасательной техники, три катера и один корабль".

В пресс-службе также добавили, что в целях обеспечения безопасности на водных объектах спланировано усиленное патрулирование акваторий города.

"Ежесуточно к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории города Москвы находится в готовности группировка сил и средств в количестве 1,1 тыс. пожарных и спасателей и порядка 400 единиц пожарно-спасательной техники и плавсредств", - отметили в МЧС.

День города в Москве в этом году будут отмечать 7 и 8 сентября. Главной темой праздника будет 80-летие ВДНХ, а основной площадкой массовых гуляний станет Тверская и близлежащие улицы.