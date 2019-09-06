Праздничные мероприятия в честь Дня города начнутся в субботу в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мероприятия по случаю Дня города пройдут 7 и 8 сентября на 1,5 тыс. площадок по всей Москве. Основной темой праздника станет юбилей ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ, а центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая по традиции вновь будет пешеходной. По всему городу 1500 площадок, основные мероприятия посвятят юбилею ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет. На Тверской откроются четыре тематические площадки, которые расскажут о главной выставке страны. Их общая площадь - свыше 40 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

7 сентября в 11:00 в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ начнется музыкальное светотехническое шоу "Лучший город земли". На площади Промышленности в этот день попробуют установить мировой рекорд по самому массовому уроку танцев. А на южной петле можно будет освоить паркур, сыграть в шахматы и собрать пазл в виде карты России. 8 сентября в выставочном центре состоится открытый модный показ Fashion Parade Moscow - 150 моделей представят коллекции 15 дизайнеров из Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Украины и России.

На Тверской улице будут работать четыре праздничные площадки, на площадках будут проходит бесплатные экскурсии в режиме нон-стоп, в ходе которых 13 профессиональных гидов расскажут о создании, развитии и возрождении ВДНХ. Ждут гостей и лекции на тему развития бизнеса и личностного роста, ремесленные мастер-классы и занятия по робототехнике. В центре города установят более 30 арт-объектов в виде достопримечательностей ВДНХ, таких как скульптура "Рабочий и колхозница", павильоны Туркменской, Украинской, Карело-Финской, Казахской, Белорусской, Азербайджанской ССР, фонтаны и другие.

Лучшие классические коллективы города, в том числе хоровые ансамбли, выступят в центре Москвы на площади перед храмом Христа Спасителя. А на сценической площадке, расположенной на главной аллее парка Победы на Поклонной горе, пройдет концерт с участием известных артистов, в числе которых Тамара Гвердцители, Витас, Марк Тишман, Жасмин, Анита Цой и другие.

Не только в центре

На окружных площадках для москвичей проведут более 250 различных мероприятий. Например, на северо-востоке на Аллее Космонавтов состоится концерт с участием творческих коллективов столицы и известных исполнителей, в Измайловском парке и усадьбе "Кусково" можно будет послушать классическую музыку, а в Троицке гуляния пройдут на Академической площади.

Бесплатные концерты, спектакли, танцевальные флешмобы, спортивные игры и мастер-классы подготовили 30 парков столичного Департамента культуры, в числе которых Парк Горького, сад "Эрмитаж", "Зарядье", "Сокольники", усадьба Воронцово, Измайловский парк. В частности, 7 сентября в саду "Эрмитаж" пройдет масштабный фестиваль под открытым небом "Театральный марш", в течение всего дня с 11:00 до 22:45 зрителям будут показывать спектакли 14 московских театров, вход свободный. В этот же день в "Зарядье" на сцене амфитеатра прозвучат произведения Моцарта, Россини, Чайковского, Верди и Пуччини в исполнении артистов Большого театра, Государственного академического Мариинского театра и театра "Геликон-Опера". А в Измайловском парке 7 и 8 сентября пройдут рок-концерты, на аллее Большого Круга свои хиты исполнят Сергей Галанин, Диана Арбенина и Ольга Кормухина.

Кроме того, праздничная программа, включающая пешеходные экскурсии, лекции, концерты и выставки, будет организована в 80 музеях Департамента культуры Москвы, работать в эти дни они будут бесплатно.

День города на фестивале

Отметят День города и на площадках фестиваля "Цветочный джем". Как сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных мероприятий "Московские сезоны", в субботу и воскресенье для гостей подготовлена обширная развлекательная программа: 400 мастер-классов, более 30 спектаклей, 10 мюзиклов, финал городских кулинарных баттлов по приготовлению варенья. В садах, созданных участниками фестиваля, пройдут танцевальные перформансы, гости смогут послушать джаз, классику и эстрадные попурри.

На площадке делового центра "Москва-Сити" российские и зарубежные спортсмены из Германии, Франции и Канады планируют установить мировой рекорд по хайлайну, пройдя по стропе между южной башней комплекса "Око" и небоскребом Neva Towers на высоте более 300 метров. Это почти на 100 метров выше предыдущего рекорда. Ожидается, что новое достижение будет вписано в Книгу рекордов Гиннесса, для этого в столицу приедет ее представитель. Выступления состоятся 7 и 8 сентября с 11:00 до 16:00.

На фестивале уличной культуры "Ритм моего города" на ВДНХ 7 сентября в 16:30 начнется финал конкурса рэп-исполнителей, на котором за победу поборются шесть исполнителей и шесть групп. Также в субботу на фестивале пройдут бесплатные концерты российских рэперов - Зомба, Кравца, CYGO и Леши Свига, а в 21:10 на сцену выйдет известный американский рэп-исполнитель Xzibit. 8 сентября в заключительный день фестиваля состоится гала-концерт с участием рэперов-победителей конкурса, также в программе "Ундервуд", "Моя Мишель", кавер-бэнд "Жюль Верн".

Праздничные огни

7 сентября в 21:00 в Москве в честь 872-летия начнется запуск праздничных салютов. Он пройдет с 33 площадок во всех округах, большая часть из которых расположится в городских парках, например, в саду "Эрмитаж", парках "Кузьминки", "Ходынское поле", "Сокольники" и других. Продолжительность фейерверков составит не менее пяти минут, в общей сложности пусковые установки дадут более 70 тыс. залпов.

Портал "Окно в город" проведет онлайн-трансляцию праздничных гуляний в День города, начнется она с торжественной церемонии открытия Дня города на ВДНХ. Затем в течение дня будут транслироваться события на Тверской улице, концерт у храма Христа Спасителя, мероприятия на Поклонной горе. В 21:00 "Окно в город" покажет трансляцию праздничных фейерверков со смотровой площадки на Воробьевых горах.