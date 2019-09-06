"Птица-тройка" и фестиваль изобретателей. Музеи Москвы отметят День города

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, концерты и выставки пройдут в Москве в День города, 7 и 8 сентября. Музеи, многие из которых будут работать бесплатно, также подготовили разнообразную программу, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Так, музей Владимира Высоцкого в честь праздника проведет пешеходные экскурсии "На Большом Каретном". Во внутреннем дворике Мемориального музея Скрябина пройдут концерты классической музыки, поэтический спектакль и проект московских диджеев "Техно-Скрябин". Гостей музея-заповедника "Царицыно" 7 сентября ждет концерт симфонического оркестра имени Рахманинова и солистов Большого театра, а на следующий день здесь выступит джазовый ансамбль.

Музей Победы подготовил подарок для своих гостей в честь 872-летия столицы. Как рассказали ТАСС в пресс-службе музея, первых 872 москвичей, которые посетят открытую площадку Музея Победы в День города 7 сентября, порадуют тематическим подарком - солдатской кашей.

Гостей музея также ждет большая праздничная программа. С 12:00 до 14:00 на площадке боевой техники пройдут мастер-классы по рисованию "Моя Москва". "Детям и взрослым также представится прекрасная возможность в стихах объясниться в любви к столице в рамках программы "открытый микрофон". Посетителей ждет двухчасовой праздничный концерт, а также бесплатный киномарафон фильмов о Москве в кинотеатре "Поклонка", - добавили в музее. В этот же день в Музее Победы наградят финалистов конкурса "Поэзия Победы" имени Андрея Дементьева.

"Птица-тройка" и подземный музей

Исторический музей в День города отметит сразу два юбилея - во-первых, генеральному директору музея Алексею Левыкину исполняется 60 лет. Во-вторых, празднуют 160-летие музея Палаты бояр Романовых, в честь чего гостей ждут экскурсии в подземный археологический музей, мастер-классы, средневековые настольные игры и выступление Академического Большого концертного оркестра им. Силантьева.

Третьяковская галерея совместно с Музеем AZ проведет специальную акцию "День в свободном полете". Программа пройдет на площадке Западного крыла Третьяковской галереи, где сейчас открыта выставка "Свободный полет", связывающая друг с другом произведения живописи, графики и скульптуры советских художников-нонконформистов из коллекции Музея AZ и киношедевры режиссера Андрея Тарковского.

Гостей ждут экскурсии по выставке, показы фильмов, лекции и перформанс. Вход на все события акции бесплатный. Также Музей AZ организует специальную программу и на своей площадке, где сейчас проходит выставка "Птица-тройка и ее пассажиры". Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, экспозиция объединяет офорты Марка Шагала, графические произведения Анатолия Зверева и скульптуры Вадима Космачева, вдохновением для которых послужила поэма "Мертвые души" Николая Гоголя. Гости музея смогут осмотреть экспозицию, а также увидеть фильмы об Анатолии Звереве и прошедших выставках.

Фестиваль изобретателей и 100 частных музеев

В День города в Парке Горького в четвертый раз пройдет крупнейший российский фестиваль изобретателей - Maker Faire Moscow, который проводят в сотрудничестве с музеем современного искусства "Гараж". Как рассказали ТАСС в пресс-службе музея, мероприятие объединит профессионалов и любителей, "создающих что-то из ничего, инициирующих новые тенденции в дизайне, образовании и развитии города, организующих инновационные стартапы и экспериментальные лаборатории".

В 2019 году программа строится вокруг вопросов окружающей среды и экологичных привычек. Гостей ждут лекции, презентации новых продуктов и возможность показать собственные изобретения. Фестиваль разделен на тематические зоны: "Технологии", "Ремесла", "Искусство" и "Образование".

"Особое место будет отведено науке: молодые ученые НИТУ "МИСиС" - ведущего технического вуза страны, признанного журналом Forbes лучшим университетом России, - будут рассказывать о своей работе и проводить открытые эксперименты. Одной из ключевых площадок фестиваля станет лаборатория переработки пластика, в которой представят доступные технологии и способы превращения использованного пластика в новые изделия", - отметили в пресс-службе.

Также в эти выходные в выставочном центре "Сокольники" пройдет выставка "Частные музеи России. Самородки России". Экспозиция расскажет о многообразии народной культуры и традициях регионов РФ. Впервые в истории в одном выставочном пространстве будут представлены коллекции более 100 частных музеев от Камчатки до Калининграда. Среди участников выставки - Музей столярных инструментов, музей "Железное царство", Современный музей каллиграфии, Военный музей Карельского перешейка, Театр-музей Ильи Муромца, Музей русских суеверий, Музей козла, Музей истории телефонов, Боровский музей - Дом купечества и старообрядчества.

В рамках выставки запланированы выставки, лекции, мастер-классы, конференции и круглые столы. "Частные музеи России. Самородки России" - социальный проект, участие в выставке бесплатное, вход для посетителей свободный.