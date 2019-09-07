Власти Москвы объявили о завершении интеграции пригородной железной дороги и МЦК

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Масштабные работы по интеграции всех пригородных железнодорожных направлений и станций Московского центрального кольца (МЦК) завершились в столице. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Можно смело сказать, что интеграция закончилась. Осталось завершить интеграцию по принципу "сухие ноги" на железнодорожной платформе НАТИ, это связь со станцией МЦК "Лихоборы". По земле уже сейчас существует связка, и до конца года мы ее закончим в теплом контуре. Пассажиры смогут под крышей в комфортных условиях переходить на МЦК", - сказал он.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую железнодорожную платформу Северянин. Таким образом, завершилась интеграция Ярославского направления железной дороги и Московского центрального кольца. Проект предусматривал перенос существующего остановочного пункта Северянин на несколько сотен метров южнее к линии МЦК и строительство переходов, связывающих его со станцией МЦК "Ростокино". Благодаря переносу платформ пересадка сократилась с 1,1 тыс. до нескольких десятков метров и занимает теперь около 3 минут вместо прежних 15 минут.