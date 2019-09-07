В Москве покажут светомузыкальное шоу на Смоленском метромосту

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Гости Дня города в Москве смогут вечером 7 сентября посмотреть музыкально-световое шоу на Смоленском метромосту. Об этом сообщила пресс-служба столичного метро.

"Специально ко Дню города на Смоленском метромосту покажут светомузыкальное шоу. Показ пройдет 7 сентября с 22:00 до 23:00. Посмотреть праздничное мультимедийное представление москвичи и гости столицы смогут со Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Шоу будут транслировать на 780 кв. м фасада метромоста, при этом задействуют 30 прожекторов и 1,5 тыс. светильников. Шоу будет сопровождаться русской и зарубежной музыкой: "Подмосковные вечера", The best Тины Тернер, "Нас не догонят" группы Тату, "Спектакль окончен" Полины Гагариной. Послушать музыку также можно в мобильном приложении "Смоленский мост" для Apple или Android.

Смоленский метромост был открыт в 1937 году. Это первый в России мост специально для поездов метро. Его протяженность составляет 150 м, он связывает станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии Московского метрополитена. В марте 2019 года его украсили динамической подсветкой, а 12 июля этого же года на мосту прошло первое светомузыкальное шоу.