Московское метро выручило более 720 тыс. рублей по итогам аукциона указателей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столичный метрополитен получит 724 тыс. рублей по итогам августовского аукциона указателей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба московской подземки.

"В столичном метрополитене подвели итоги первого аукциона указателей, состоявшегося 30 августа. Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тыс. рублей. Указатели, выставленные на аукцион, прослужили Московскому метро более 20 лет", - говорится в сообщении.

Самым дорогим лотом стал указатель "Нет прохода" со станции "Охотный Ряд" Сокольнической линии: его оценили в 51,5 тыс. рублей. Второй самой популярной позицией стал указатель "Выход в город" с той же станцией - 40 тыс. рублей, на третьем месте - "Выход в город" со станции "Кунцевская" - 33,5 тыс. рублей.

Самым дешевым указателем стал "Медпункт" со станции "Охотный Ряд". Он ушел из-под молотка за 9 тыс. рублей.

В аукционе 30 августа приняли участие 100 человек. Шаг составлял 500 рублей. Все лоты были распроданы в течение 1,5 часов. Покупки можно будет забрать в течение двух недель в Информационном центре на станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии.

Первая волна продаж отслуживших элементов навигации московского метро прошла в декабре 2018 года. Тогда столичной подземке удалось заработать более 2 млн рублей.