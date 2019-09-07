Свыше полумиллиона человек посетили празднования Дня города в парках Москвы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Гостями праздничных площадок, организованных по случаю Дня города в московских парках, в субботу стали уже более полумиллиона человек. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Сегодня утром все площадки начали работать вовремя, не было никаких накладок. По посетителям могу сказать только про наши парки культуры и отдыха - мы уже перевалили за полмиллиона. Погода нам говорит о том, что будут огромные цифры, многомиллионная аудитория. Мы к этому готовы, мы программу планировали на 10-миллионный охват", - сказал он.

Кибовский напомнил, что в 21:00 ожидается кульминация праздника - фейерверк более чем с 30 точек, которые расположены так, что его будет видно по всему городу.

Праздничные мероприятия в честь 872-летия Москвы проходят 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Арбате. На площадках будут проводить образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.