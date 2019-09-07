Более 70 тыс. залпов праздничных фейерверков запустили в Москве в День города

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первый день праздника, посвященного 872-летию столицы, завершился красочными фейерверками на 32 площадках в разных округах столицы. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"Небо над столицей озарили более 70 тыс. залпов. Большинство площадок, с которых запускали фейерверки, располагалось в столичных парках. Например, в парке Победы на Поклонной горе, Парке Горького, саду имени Баумана, Мичуринском саду на ВДНХ. Пиротехнические шоу можно было посмотреть в большинстве столичных округов, в том числе в Зеленоградском и в ТиНАО", - добавляется в сообщении.

В честь дня рождения Москвы в субботу и воскресенье проходят концерты, спектакли, мастер-классы, лекции и экскурсии. Музеи столичного департамента культуры в эти выходные можно посетить бесплатно.

Главной темой Дня города стал юбилей ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства отмечает 80-летие. Центральной площадкой празднования стала Тверская улица.