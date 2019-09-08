Около 130 тыс. человек в Москве подали заявления для голосования на дому

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 130 тыс. избирателей подали заявление на голосование на выборах в Мосгордуму вне избирательных участков, на дому, их количество в течение дня может увеличиться. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"На нашем сайте опубликованы сведения о количестве заявлений, которые избиратели подали, желая проголосовать вне помещений, на дому - это и тяжелобольные избиратели, цифра 129 тыс. 726. Люди еще могут сегодня подать [такие заявления], цифра может к концу голосования увеличиться", - сказал он журналистам.

Он уточнил, что в прошлом году вне помещений для голосования проголосовали 150 тыс. человек. Горбунов добавил, что количество избирателей, включенных в списки на избирательных участках в местах временного пребывания - СИЗО и больницах - составило 1 тыс. 945 человек.

Выборы в столичный парламент в единый день голосования 8 сентября проходят в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего окружными избиркомами было зарегистрировано 233 кандидата. Было отказано в регистрации 56 кандидатам, из них - 17 кандидатам от партий и 39 самовыдвиженцам. Затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда, либо самостоятельно сняв свою кандидатуру. К единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут открыты 8 сентября до 20:00.