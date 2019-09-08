Первые онлайн-выборы в Москве. Многократная защита данных и голосование за минуту

Прием заявок открылся на 24 июля на официальном сайте мэра Москвы. После создания аккаунта с указанием почты и номера телефона мгновенно пришли уведомления в почту и СМС. При первом открытии страницы личного кабинета предложили пройти обучение по его пользованию - все объяснено наглядно и достаточно понятно.

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Онлайн-голосование было впервые организовано в Москве 8 сентября в формате эксперимента. Выборы депутатов Мосгордумы проводились в электронном формате в трех округах: №1 - Зеленоград, №10 - Бибирево, Лианозово, Северный и №30 - Чертаново Центральное и Южное.

Затем для регистрации понадобилось ввести паспортные данные, адреса проживания и регистрации, СНИЛС. При опечатках система подсказывала, где неверно введены цифры или пропущены буквы. При заполнении анкеты высветилось напоминание - указать свой пол. Этому новому пункту придали внимание, так как данный пропуск в анкетах блокировал избирателей при первом тестировании системы онлайн-голосования.

Как только анкета была отправлена на проверку, в разделе "Услуги" первой появилась возможность "Подать заявку на участие в электронном голосовании". Система распознала совершеннолетнего москвича, зарегистрированного в одном из трех округов-участников эксперимента. Но сразу заявку подать не удалось - для этого было необходимо подтвердить свой аккаунт на mos.ru в любом из центров "Мои документы" в Москве.

Порядка 30 минут потребовалось в ближайшем к месту работы многофункциональном центре (МФЦ) на подтверждение аккаунта: пришлось в прайм-тайм подождать в очереди около 15 минут, а затем снова заполнить анкету, но уже от руки. Было намного удобнее, когда система подсказывала об ошибках. Сотрудник центра "Мои документы" проверил анкеты и выдал новый пароль от аккаунта, который активирует возможность подать заявление на онлайн-выборы.

Подача заявки

После ввода нового пароля от личного кабинета сразу стало возможным подать заявку на электронное голосование. Все данные были уже заполнены, так что на заявление ушло меньше минуты, и сразу же на телефон и электронную почту пришло подтверждение о рассмотрении заявки.

Аккаунт стал привязан к номеру телефона для верификации. Было принято решение заодно скачать мобильное приложение "Портала госуслуг Москвы" - оно намного удобнее сайта.

Напоминание о намерении проголосовать пришло 4 сентября несколько раз - в виде СМС об успешном рассмотрении заявки, затем письмом на электронный почтовый ящик. Одновременно с этим отобразилось одобрение заявления на услугу электронного голосования в личном кабинете на портале и в мобильном приложении. Кроме того, позвонил оператор и вежливо уточнил об осведомленности избирателя, что заявка одобрена.

Накануне единого дня голосования по всем каналам связи также пришли напоминания о возможности проголосовать онлайн. В этот же день окружные комиссии исключили из списков избирательных участков москвичей, изъявивших желание голосовать онлайн.

Сбои системы и онлайн-голосование

В первой половине дня 8 сентября пришли уведомления в СМС о временных сложностях, приостановке голосования и восстановлении после сбоя в работе - все своевременно с новостями из Мосгоризбиркома и Общественного штаба.

Около 16:40 произведен вход в приложение. Под знаком "колокольчик" все те же уведомления, которые были в сообщениях на мобильный телефон, но на некоторое время раньше. Внутри последнего уведомления о возобновлении онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму - большая кнопка "Проголосовать", при нажатии на которую через браузер открылся сайт mos.ru.

Согласно уведомлениям, web-браузер за мгновение прошел проверку и был "готов к голосованию". Сайт работает крайне быстро. Первая страница запросила подтверждение мобильного телефона, а также предоставила подробную информацию о кандидатах в избирательном округе с фотографиями.

После верификации мобильного номера посредством СМС предложили ознакомиться с формой бюллетеня, в котором также отражена краткая сводка о кандидатах. Избирателям вновь пояснили правила голосования: на волеизъявление есть 15 минут, бюллетень дается один раз, получить его возможно до 20:00, рекомендуется проверить подключение к сети перед голосованием и т. д. Как только бюллетень был открыт, в углу страницы начался обратный отсчет. После голосования сразу произошло обновление, и на белом фоне высветилось: "Спасибо, ваш голос учтен".

Выборы в Москве

Выборы в Мосгордуму проходят в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, партий "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20:00.

Эксперимент по электронному голосованию проходит в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который контролирует проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не было взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек.

Ключ шифрования, с помощью которого подведут итоги онлайн-голосования, был разделен на семь частей, которые будут хранить отдельно до окончания голосования.