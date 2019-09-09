Парк "Зарядье" в Москве посетили 23 млн человек за два года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 23 млн человек посетили парк "Зарядье" в Москве за два года с момента его открытия. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"9 сентября исполняется два года с момента открытия парка "Зарядье", которое состоялось в день 870-летия Москвы. Это самый крупный парк, появившийся в центре города за последние 70 лет. В нем собрана уникальная ботаническая коллекция, представлены памятники культуры и артефакты, найденные во время археологических раскопок в районе и при строительстве парка. За два года его посетили 23 млн человек", - говорится в сообщении.

Парк открылся в 2017 году, сейчас в нем работают научно-познавательный центр "Заповедное посольство", выставочный зал, ледяная пещера, концертный зал, медиацентр, подземный археологический музей. В "Зарядье" можно пройтись по парящему над Москвой-рекой мосту, посидеть в большом амфитеатре под стеклянным куполом. В парке регулярно проводятся ключевые культурные и экологические мероприятия. Например, на прошлой неделе на его территории прошел III Климатический форум городов.