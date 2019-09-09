Движение транспорта ограничат в центре Москвы 14 сентября из-за велозаезда

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет перекрыто 14 сентября на нескольких центральных улицах Москвы в связи с проведением благотворительного велозаезда, сообщила в понедельник пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Полное перекрытие в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли" в период 14 сентября с 10:00 до 13:00 на участке улицы Каретный ряд, на улице Петровка, Страстном бульваре, Рождественском бульваре, Сретенском бульваре, развороте на Тургеневскую площадь", - говорится в сообщении ЦОДД.

Ежегодный благотворительный театральный велозаезд фонда "Артист" в поддержку ветеранов сцены пройдет в четвертый раз. По данным фонда, в мероприятии примут участие Сергей Безруков, Мария Миронова, Ирина Апексимова, Игорь Верник и другие актеры.