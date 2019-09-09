Движение в центре Москвы перекроют 15 сентября для проведения осеннего велофестиваля

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Движение по набережным и Садовому кольцу в Москве будет перекрыто 15 сентября в связи с проведением осеннего велофестиваля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, с 11:30 будут перекрыты Серебряническая, Москворецкая, Устьинская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая и Смоленская набережные. Также полностью перекроют движение транспорта на улицах Красная Пресня, Улица 1905 года и на участке Садового кольца от станции метро "Краснопресненская" до пересечения улицы Земляной Вал с Серебрянической набережной.

В ЦОДД добавили, что автомобильное движение будут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов.

Также отмечается, что с 8 часов вечера 14 сентября до 8 часов утра 16 сентября будет перекрыто движение по улице Лужники и аллее Славы.

Осенний велофестиваль, приуроченный ко всемирному "Дню без автомобиля", пройдет по центральным улицам и набережным Москвы 15 сентября. Протяженность маршрута составит 24 км. Старт велоколонны запланирован на 12:00. После окончания велопрогулки в "Лужниках" будет организована развлекательная программа. Ожидается, что в осеннем велофестивале примут участие порядка 30 тыс. человек.