Более 1 млн человек посетили праздничные мероприятия на ВДНХ по случаю Дня города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 млн жителей и гостей Москвы приняли участие в праздничных гуляньях в честь Дня города 7 и 8 сентября на ВДНХ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании "ВДНХ".

"В Москве завершилось празднование Дня города, главной темой которого в этом году стало 80-летие ВДНХ. В течение двух дней, 7 и 8 сентября, выставку посетили более 1 млн человек. Москвичи и гости столицы побывали на концертах, мастер-классах, представлениях, спортивных соревнованиях и приняли участие в установлении нескольких рекордов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 7 сентября на площади Промышленности был поставлен рекорд по самому массовому уроку танцев в стране, в котором приняли участие более 3,5 тыс. человек. Событие официально внесено в Реестр рекордов России. Самая массовая дегустация кофе состоялась на концертной площадке Зеленого театра. Свыше 2,1 тыс. человек выпили около 300 л напитка.

Также более 10 тыс. гостей выставки посетили шоу под открытым небом Fashion parade Moscow, на котором были представлены модели 15 российских и зарубежных дизайнеров. Музей ВДНХ за эти выходные посетило свыше 2,9 тыс. человек.

"В субботу гости ВДНХ стали свидетелями кульминации 32-дневного марафона уличной культуры "Ритм моего города". В заключительный день на площади Промышленности состоялись фристайл-джем в честь 872-летия Москвы и рэп-баттл. А именитые хип-хоп исполнители Батишта, Смоки Мо, Лигалайз наградили победителей конкурса, проходившего в рамках фестиваля. В финале публику ждало выступление хедлайнера - американского рэпера Xzibit. День города в стиле хип-хоп отметили 20 тыс. гостей выставки", - уточняется в сообщении.