Гостиницы в центре Москвы в День города были заполнены на 90%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Гостиницы, расположенные в центре Москвы, во время празднования Дня города 7 и 8 сентября были заполнены более чем на 90%, больше половины постояльцев были иностранцами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Загрузка номерного фонда столичных гостиниц, основываясь на данных гостиниц в центре Москвы, в период празднования Дня города 7 и 8 сентября составила более 90%. Соотношение российских и иностранных постояльцев гостиниц в дни празднования составило 35% к 65%, соответственно", - сказал собеседник агентства.

В комитете по туризму уточнили, что среди гостей из стран дальнего зарубежья больше всего было граждан из Китая, Испании, США, Израиля и Аргентины. Во всех центральных отелях была разработана карта праздничных мероприятий.

"Отельеры отмечали многочисленные положительные отзывы постояльцев о праздничных мероприятиях в День города. Например, гостям очень понравился салют. Постояльцы отеля Four Seasons Moscow особо отметили использование электромобилей для доставки туристов и их багажа от места посадки/высадки такси до главного входа в отель и обратно", - добавил представитель пресс-службы.

День города в Москве в этом году отмечали 7 и 8 сентября. На 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника была связана с этой датой. Праздничная программа была организована во всех округах столицы, главные торжества прошли на ВДНХ и Тверской улице, которая в эти дни была пешеходной.