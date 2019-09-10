По-летнему теплая погода без осадков ожидается в Москве 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Воздух в Москве и Подмосковье во вторник прогреется до плюс 25 градусов, погода ожидается без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве 23-25 градусов тепла, ночью температура опустится до 11-13 градусов тепла. В Подмосковье воздух также прогреется до плюс 25 градусов, ночью термометры покажут 8-13 градусов тепла.

Желтый уровень пожарной опасности, обозначающий потенциально опасные погодные условия, будет действовать в регионе 10 сентября.

Синоптики прогнозируют во вторник ветер южных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 758 мм ртутного столба.