Образовательная программа фестиваля "Круг света" пройдет в Москве 21 и 22 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Художники, архитекторы, сценографы и ведущие специалисты по световому дизайну расскажут о современных тенденциях в области мультимедийных технологий на лекциях и мастер-классах в ходе образовательной программы Московского международного фестиваля "Круг света" 21 и 22 сентября в Центре Digital October, сообщили во вторник в пресс-службе мероприятия.

"Ведущие специалисты по световому дизайну и видеомэппингу (видеопроецирование - прим. ТАСС), а также художники, архитекторы, сценографы со всего мира поделятся современными тенденциями в области мультимедийных технологий. Двухдневная программа включает в себя 25 лекций-презентаций и панельных дискуссий, шесть практических мастерских", - отметили в пресс-службе.

За время проведения программы продюсер международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals Ксения Чеховская расскажет о том, как избежать ошибок при создании инсталляций, а Наталья Алфутова и Ярослав Кравцов поделятся опытом, как за один час организовать мультимедийное представление и вместе со слушателями создадут новый проект.

Большую часть программы займут лекции о карьере в сфере цифровых технологий и аудиовизуального искусства. Авторы успешно реализованных проектов поделятся опытом с начинающими специалистами. Например, арт-директор фестиваля Patchlab Digital Art Festival Эльвира Войтуник расскажет о развитии цифрового искусства в Польше.

Вход на мероприятия образовательной программы свободный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.