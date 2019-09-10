Проспект Сахарова впервые станет площадкой фестиваля "Круг света" в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Круг света" в этом году пройдет на девяти площадках в Москве, мероприятие впервые примет проспект Академика Сахарова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября 2019 года на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 20 сентября, с 20:30 до 21:30 мск на Гребном канале пройдет открытие фестиваля, на котором зрители увидят мультимедийный световой мюзикл "Семь нот". Шоу можно будет посмотреть как со стороны стационарных трибун, так и с косы канала. Над каналом будет построена специальная конструкция "Мост", на которой разместят свет и огненные горелки, одновременно она станет экраном для видеопроекции. Работа "Моста" будет синхронизирована с 200 фонтанами и 100 огненными горелками, размещенных на водной глади, кроме того, на воде разместят несколько водно-веерных экранов.

Повторные показы мюзикла пройдут на Гребном канале 21 и 22 сентября с 19:45 до 21:30. А 24 сентября в 20:30 состоится световое шоу закрытия фестиваля"Код единства" длительностью более 20 минут, завершится церемония закрытия 10-минутным музыкально-пиротехническим шоу с высотным фейерверком, для которого будут использованы заряды калибром до 400 мм.

В пресс-службе фестиваля ТАСС подтвердили, что проспект Сахарова станет площадкой мероприятия впервые.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.

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