Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгоризбирком признал выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоявшимися и действительными, избраны депутаты в 45 одномандатных округах. Об этом сообщил во вторник на заседании Мосгоризбиркома председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Предлагается признать выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными. Установить, что в Московскую городскую думу седьмого созыва избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам. Все победители набрали от 30% до 40% голосов. Решение принято", - сказал Горбунов.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая поддержанную партией "Яблоко" Беседину (8-й округ), а также членов депутатского объединения "Моя Москва" Надежду Перфилову (7-й округ), Ларису Картавцеву (10-й округ), Ольгу Шарапову (36-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).