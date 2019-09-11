Похолодание придет в Московский регион в выходные

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Намечается понижение температуры на выходных. 14 сентября, возможно и во второй половине пятницы уже, произойдет смешение холодного фронта и понижение температуры примерно на четыре-пять градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воздуха в субботу днем будет в районе 14-19 градусов тепла, а в воскресенье - в районе 13 градусов тепла. Также ожидаются повышенная облачность и кратковременные дожди.