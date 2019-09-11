Сбои при бесконтактной оплате на турникетах произошли на некоторых станциях метро

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Оплата проезда банковской картой на турникетах временно не осуществляется на некоторых станциях московского метро. Об этом в среду сообщается в Twitter столичной подземки.

"На некоторых станциях метро наблюдается сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведутся работы по устранению неполадок, проблема будет решена в течение нескольких часов.

Первые ридеры для бесконтактных карт и смартфонов появились в метро в 2015 году, на МЦК - в 2016 году. С марта 2019 года такие считыватели работают на всех станциях метрополитена и МЦК. Ридеры на турникетах поддерживают технологии PayPass и PayWave и бесконтактную оплату с помощью смартфонов. Также банковские карты и оплату смартфонами принимают в кассах на всех станциях метрополитена и МЦК.