Московский метрополитен выпустил проездные, посвященные 100-летию Калашникова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустил ограниченную серию проездных "Единый", оформленных к 100-летию со дня рождения конструктора-оружейника, Героя России Михаила Калашникова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Сегодня, 11 сентября, в Москве объявлен старт продаж лимитированной серии билета "Единый", приуроченной к празднованию 100-летия со дня рождения конструктора-оружейника, Героя России Михаила Тимофеевича Калашникова <…> Дизайн тематического проездного билета "Единый" включает официальную атрибутику 100-летия М. Т. Калашникова. Лицевую сторону проездного украшает надпись с цифрой "100". На оборотной стороне билета размещается официальный адрес сайта калашников100.рф", - сказал собеседник агентства.

Всего будет 400 тыс. экземпляров проездных - билеты на одну или две поездки. Купить их можно будет в любой кассе метро и билетных автоматах.

"Билет станет своего рода сувениром для гостей и жителей Москвы и привлечет внимание к юбилею со дня рождения исторической личности, прославившей Удмуртию. В течение 2019 года на территории России и за ее пределами проходят праздничные мероприятия, призванные сохранить память о достижениях выдающегося конструктора. Рад, что Московский метрополитен присоединился к нашей акции памяти", - процитировали в пресс-службе постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при президенте РФ Михаила Хомича.

Заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова напомнила, что "Единый" на одну и две поездки остается самым популярным вариантом билетов в метро. "Ежемесячно в метро пассажиры покупают порядка 6 млн бумажных билетов, из которых 95% - это билеты "Единый" на одну и две поездки <…> Покупая тематические билеты, они не просто оплачивают проезд, но надолго сохраняют их как сувениры в память о посещении Москвы и московского метро, делятся ими со знакомыми и друзьями", - привели ее слова в пресс-службе.