Цветной бульвар перекроют 14 сентября из-за праздничных мероприятий в цирке Никулина

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по Цветному бульвару будет перекрыто 14 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий в Московском цирке Никулина. Об этом в среду сообщается на странице Московского транспорта в Twitter.

"Цветной бульвар от Садового кольца до Трубной площади полное перекрытие (четная и нечетная стороны) 14 сентября с 15:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Также 14 сентября с 05:00 до 23:59 полностью перекроют улицу Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, Университетский проспект от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, Университетскую площадь, Менделеевскую улицу и улицу Лебедева в связи с проведением парада студенчества.