Движение в центре Москвы ограничат в эти выходные из-за городских мероприятий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В выходные 14 и 15 сентября движение в центре Москвы будет ограничено в связи с проведением нескольких городских мероприятий. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В пятницу вечером, 13 сентября движение будет ограничено в связи с подготовкой к проведению выставки и парада техники городских служб. В 21:00 ограничат движение на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой. 14 сентября с 9:00 до 15:00 закроют для проезда Садовое кольцо, а с 5 до 15:00 нельзя будет проехать по участку Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка", - говорится в сообщении.

Как добавляется в сообщении, с 21:00 13 сентября до 15:00 14 сентября перекроют проспект Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара. С 00:01 до 09:00 14 сентября будет недоступен участок Мясницкой улицы от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара. Кроме того, с 21:00 13 сентября до 23:59 14 сентября перекроют дублер Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира.

"14 сентября начнется подготовка к проведению Московского Осеннего велофестиваля, который состоится 15 сентября. С 20:00 до 8:00 16 сентября перекроют ул. Лужники и аллею Славы, с 11:30 15 сентября ограничат движение на всем пути следования колонны. Ограничения будут сниматься по мере ее прохождения", - уточняется в сообщении.

Кроме того, 14 сентября состоится благотворительный театральный велозаезд "ТаетРалли", для проведения которого на три часа, с 10:00 до 13:00, перекроют улицы Каретный ряд, Петровка, Страстной бульвар, Петровский бульвар, Рождественский бульвар, Сретенский бульвар, а также разворот на Тургеневской площади. Также в субботу будут закрыты участки улицы Косыгина (от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского) и Университетского проспекта (от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского), Университетская площадь, Менделеевская улица и улица Лебедева из-за проведения парада студентов. Движение на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Трубной площади ограничат с 15:00 до 18:00 из-за праздничных мероприятий в цирке Никулина.

"ЦОДД рекомендует по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом. Это поможет точнее рассчитать время в пути и сэкономить ваше время. Тем, кто не может отказаться от автомобиля, рекомендуем ознакомиться с ограничениями движения на Едином транспортном портале (transport.mos.ru), а также сдвинуть поездки на внепиковые часы - после 21 часа", - заключили в пресс-службе.