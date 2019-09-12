"Ведомости": "Аэроэкспресс" запустит автобусы до терминала B аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс" выиграла конкурс Департамента транспорта Москвы на организацию автобусных перевозок между станцией метро "Ховрино" и терминалом B аэропорта Шереметьево. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на протокол департамента.

Как пояснили изданию в компании, маршрут будет проходить по платной трассе М11, поездка займет 20 минут. Проезд будет стоить 150 рублей в одну сторону.

"Автобусные перевозки стартуют в октябре и будут осуществляться с 07:30 до 21:00 вечера - именно на этот период приходится максимальное количество пассажиров", - цитируют "Ведомости" гендиректора "Аэроэкспресса" Алину Бисембаеву.

Для работы на маршруте перевозчик арендует восемь автобусов "ЛиАЗ", рассчитанных на 108 мест, в том числе 28 сидячих и одно инвалидное. Они будут окрашены в фирменный красный цвет компании, рассказала Бисембаева газете.