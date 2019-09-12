Очередной аукцион по продаже указателей пройдет в московском метро в октябре

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен в октябре проведет второй аукцион по продаже старых указателей, сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас в метро готовят новую партию для продажи из числа лайтбоксов, ранее демонтированных со станций. Эти указатели числились на службе в метро более 20 лет. Предварительно, аукцион пройдет в октябре. Продаваться будут указатели станций "Тверская", "Чистые пруды", "Чеховская", "Кунцевская", "Отрадное", "Аэропорт", "Каширская", "Орехово", "Кантемировская", - сказал он.

Старые указатели начали продавать в метрополитене в декабре прошлого года в рамках масштабной замены навигации. Тогда покупатели приобрели более 350 указателей на общую сумму более 2,1 млн рублей. В этом году метрополитеном было принято решение о продаже лайтбоксов посредством аукциона. Первые торги прошли в конце августа.