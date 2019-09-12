В Москве время ожидания ответа диспетчера скорой помощи сократилось до 3-4 секунд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Время ожидания ответа диспетчера номера 103 в Москве с 2012 года сократилось с 45 до 3-4 секунд. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"В 2012 году время ответа диспетчера станции скорой помощи на звонок составляло 45 секунд. После внедрения нового цифрового колл-центра в 2015 году нам удалось снизить его уже до 11 секунд. Однако мы постоянно совершенствуем нашу систему и повышаем качество организации работы операторов. Благодаря этому сегодня время ожидания ответа специалиста при звонке на номер 103 фактически сведено к минимуму. В среднем оно составляет три-четыре секунды", - приводятся в сообщении слова главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николая Плавунова.

Уточняется, что после приема звонка диспетчеры в течение двух минут передают информацию о поступившем вызове медицинской бригаде, и скорая в среднем в Москве приезжает к пациенту за 12 минут. При этом в смене диспетчеров всегда дежурят англоговорящие сотрудники.

В этом году московской скорой помощи - Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова - исполнится 100 лет. Впервые бригада московской скорой выехала на вызов 15 октября 1919 года. Сейчас здесь работают более 11 тыс. человек и свыше тысячи бригад, в городе действуют 60 подстанций.

В честь юбилея 21 сентября в парке "Сокольники" пройдет фестиваль московской скорой помощи "100 лет спасаем жизни". Праздничная программа начнется в 12:00 и продлится до 19:00. В парке откроется выставка ретро-автомобилей, пройдут мастер-классы и лекции, на которых дети смогут узнать больше о профессии врача. Для взрослых заработает инсталляция диспетчерского центра, где можно будет попробовать себя в роли отвечающего на звонки.