Парк Победы на Поклонной горе в Москве начали благоустраивать к 75-летию Дня Победы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы начали благоустраивать мемориальный комплекс на Поклонной горе к 75-летней годовщине победы в Великой отечественной войне, сообщил в четверг журналистам вице-мэр столицы Петр Бирюков.

"Главная задача проводимых работ - воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка. Рисунок мощения и типоразмер плит подобраны на основании анализа и максимально соответствуют первоначальному виду. Кроме того, в результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к памятникам героев Первой мировой войны и памятнику Солдату Первой мировой войны", - сказал он.

На время работ для посетителей будет закрыта центральная аллея и "площадь Стелы" у "Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". В музей можно будет пройти в обход ограждения.

В рамках благоустройства специалисты обновят инженерные коммуникации, дорожное покрытие, приведут в порядок архитектурно-художественную подсветку и наружное освещение. Также будут отремонтированы парапеты и ступени лестничных маршей. Сейчас, по словам Бирюкова, площадь находится в неудовлетворительном состоянии: на ней есть провалы, местами разрушено покрытие, где-то освещение недостаточно.