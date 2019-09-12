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Мужчину привлекли к административной ответственности после конфликта в московском метро

Конфликт произошел между пассажирами в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Технопарк" до станции "Коломенская"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Конфликт произошел между двумя мужчинами в поезде столичного метро, который следовал от станции "Технопарк" к "Коломенской" Замоскворецкой линии. Один из участников инцидента привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Инцидент произошел 11 сентября около 17:50 мск в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Технопарк" до станции "Коломенская". Конфликт произошел между двумя мужчинами, в ходе предварительного разбирательства один участник конфликта привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ - "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.

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