Протяженность Бирюлевской линии московского метро составит 25 км

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Протяженность Бирюлевской линии московского метро составит порядка 25 км. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 12 сентября согласилась с подготовкой проекта планировки новой Бирюлевской линии метро - от строящейся станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное на территорию Новой Москвы. Бирюлевская линия метро будет иметь протяженность ориентировочно 25 км. Запланировано сооружение девяти станций и электродепо", - привела пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Строительство новой ветки метро позволит улучшить транспортное обслуживание в районах Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Южное Бутово, поселений ТиНАО. Ожидается, что время поездки по Москве на метро сократится для жителей этой местности на 20-30 минут. Снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, а также уменьшится интенсивность движения автотранспорта по прилегающим улицам.