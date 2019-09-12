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Киностудия может появиться на западе Москвы

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 5570 кв. метров, а высота не превысит 15 метров

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Инвестор планирует построить киностудию в проезде Стройкомбината на западе столицы, соответствующие изменения в правила землепользования и застройки одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК). Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"На участке площадью 0,28 га инвестор намерен построить киностудию. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 5570 кв. метров, а высота не превысит 15 метров", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой.

Как уточняется в сообщении, сейчас на этом участке находятся производственные и административные здания, гаражи. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки будет вынесен на публичные слушания.

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