Доля теневого бизнеса в Москве составляет менее 10% от валового регионального продукта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Теневой экономический сектор в Москве составляет менее 10% от валового регионального продукта (ВРП). Об этом сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме.

"Теневой сектор в Москве около 20% от ВРП был, минимум в два раза мы его сократили. С введением контрольно-кассовой техники нового поколения, новых налоговых режимов, таких как режим для самозанятых, видим, что и этот теневой сектор потихонечку уходит, его доля не является значимой для города с точки зрения вектора и динамики развития", - сказал Ефимов

Он подчеркнул, что власти провели масштабную работу по легализации рынка мелкорозничной торговли, рынка нестационарной торговли. "Работа с самостроями, которую мы продолжаем активно проводить, направлена на легализацию сферы строительства и процессов в сфере инвестирования, выведения работы компаний в прозрачное русло", - добавил заммэра.

Ефимов отметил огромную работу, проведенную налоговой службой по внедрению цифровых технологий и по взаимодействию с налогоплательщиками. "Не менее трети дополнительных средств, которые получила Москва за прошедшие годы, - результат "обеления" компаний, работы налоговой службы и повышения эффективности администрирования", - сказал он.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы. Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.