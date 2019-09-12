ГК "Киевская площадь" приступает к реализации проекта ТПУ "Нагатинская" в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Киевская площадь" приступает к реализации проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" на Варшавском шоссе в Москве. Об этом говорится в сообщении группы.

Весной 2019 года ТПУ "Нагатинская" вошел в портфель проектов ГК "Киевская площадь" по результатам открытых торгов.

"Сегодня "Киевская площадь" приступает к реализации проекта ТПУ "Нагатинская". Мы намерены и дальше участвовать в конкурсах на разработку и реализацию проектов, связанных со строительством ТПУ как в Москве, так и в области", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ГК "Киевская площадь" Года Нисанова.

Уточняется, что архитектурная концепция пересадочного узла уже разработана. В структуру транспортного терминала общей площадью около 230 тыс. кв. м войдут перехватывающая автостоянка, бизнес-центр, торговый комплекс площадью более 50 тыс. кв. м, кафе, рестораны, многозальный кинотеатр, фитнес-центр, центр детского отдыха. Многоуровневый транзитный пассажирский комплекс объединит объекты трех видов транспорта - железнодорожную платформу "Нижние Котлы" (направления "Ступино", "Домодедово"), станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии и городской автотранспорт восьми маршрутов.

Генеральным директором ТПУ "Нагатинская" назначен Алексей Рогозин, имеющий профессиональное образование и большой управленческий опыт в реализации масштабных промышленных и инфраструктурных проектов, а также во внедрении инновационных технологий. В частности, он принимал участие в реорганизации Спецстроя России и реформировании военно-строительного комплекса.

Группа компаний "Киевская площадь" - крупнейший участник рынка коммерческой недвижимости в России. Компания основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, которые являются бизнес-партерами с 1992 года. С 2012 года они возглавляют рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости по версии журнала Forbes Russia. Общая площадь коммерческой недвижимости группы компаний - около 3 млн кв. м.