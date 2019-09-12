Победителями конкурса Грантов мэра Москвы стали 234 НКО

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Итог конкурса Грантов мэра Москвы в 2019 году определил 234 некоммерческие организации (НКО). Победителями стали 187 социально ориентированных проекта, которые получат до 2,5 млн рублей, еще 47 - до 700 тыс. рублей, сообщила в четверг на пресс-конференции председатель комитета общественных связей молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Проекты оценивались экспертным советом по степени значимости для города и горожан, его актуальности и реалистичности.

"Наибольшее количество проектов победило в номинации "Благотворительность, милосердие и забота" - 46 и "Молодежь Москвы" - 45", - добавила Драгунова.

Тематика номинаций затрагивала самые уязвимые социальные категории граждан - это люди с инвалидностью, семьи с детьми, лица, исключенные из социума (бездомные, бывшие заключенные). Также особое внимание было уделено развитию благотворительности и взаимопомощи, профилактике социально опасных заболеваний, популяризации здорового образа жизни и другим.

"Некоммерческий сектор находится в центре внимания государства. Некоторые бюджетные организации переходят в разряд НКО, чтобы снять с госбюджета нагрузку. Они хотят сами доказывать свою эффективность. Конечно, приветствуется спонсорство, социальная ответственность бизнеса, в частности, благотворительные программы. Такие общественно значимые организации во многом выполняют функции, которые не может выполнить государство", - сказал ТАСС председатель экспертного совета конкурса Грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО Вячеслав Бахмин.

Заявки НКО на участие в конкурсе принимались с 21 мая по 19 июня 2019 года. За этот период 670 организаций прислали свои заявки, девять были отклонены. После торжественного вручения грантов 17 сентября, кураторы проектов заключат соглашение с победителями конкурса, будут вести контроль за предоставлением отчетных документов по проектам. Также запланирован курс семинаров для участников и победителей.