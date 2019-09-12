Депутат Ресин сообщил, что реставрация Троекуровских палат в Москве выполнена на 98%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Работы по ремонту и реставрации Троекуровских палат в Москве вышли на финишную прямую. Об этом в четверг сообщила пресс-служба руководителя рабочей группы по организации ремонтно-реставрационных работ, депутата Госдумы Владимира Ресина.

"Строители и реставраторы уже вышли на финишную прямую. Работы выполнены на 95-98%. И сейчас, как никогда, важна максимальная концентрация сил на объекте", - приводятся в сообщении слова Ресина.

По его словам, сейчас на площадке 254 рабочих, до конца недели их количество должно увеличиться до 300. Ресин также поддержал предложение ГКУ "Мосреставрация" о переходе на трехсменную работу.

"Планируется, что осенью этого года ремонтно-реставрационные работы будут завершены. Сейчас начаты работы и по благоустройству территории. В середине октября эти работы должны быть полностью окончены", - сообщила пресс-служба.

Троекуровские палаты площадью 1495,2 кв. м находятся в Георгиевском переулке в центре Москвы. В основе палат - постройка XVI века. Считается, что Троекуровы палаты капитально перестроили в середине XVII века, превратив их в один из самых огромных дворцов города.

В 1680 году дом пострадал при пожаре, сгорел деревянный верхний терем. К 1691 году палаты были восстановлены и надстроены парадным каменным этажом. В ХХ веке дворец оставался жилым домом, во второй половине 1950-х была проведена его реставрация. В 1960-е годы в палатах размещался Государственный музей музыкальной культуры имени Глинки, но в 1980 году он выехал из здания. После того, как в 1994 году Госдума заняла здание на Охотном ряду, дворец оказался на закрытой территории.