Суд огласит приговор Устинову, обвиняемому в нападении на бойца ОМОН, 13 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 13 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в нападении на бойца ОМОН на несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд удаляется для постановления приговора. Оглашение состоится 13 сентября в 14:00 мск", - сказал судья Алексей Криворучко.

Ранее прокурор попросила суд приговорить подсудимого к шести годам лишения свободы. Устинов дал показания в суде и заявил, что оказался на акции протеста случайно. По его словам, у него в тот день там была встреча по поводу работы. Фигурант не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН.

Бывший сотрудник Росгвардии Устинов обвиняется по ч. 2. ст. 318 УК РФ (причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни). Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции в Москве. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.