Несколько рекордов планируют установить на фестивале циркового искусства в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Помещение людей в мыльные пузыри, танец на пилоне в воздухе, собачья езда на скейтборде и другие зрелищные трюки, которые войдут в программу фестиваля циркового искусства "Росгосцирка" 15 сентября, могут попасть в "Книгу рекордов России". Об этом в четверг сообщила пресс-служба московского департамента культуры.

"Помимо выступлений знаменитых артистов цирка, состоится грандиозная программа по установлению рекордов. Вы можете стать свидетелями невероятных по своей сложности трюков и цирковых номеров. После установления рекордов их занесут в "Книгу рекордов России", - говорится в сообщении.

В частности, на Чистопрудном бульваре в 12:00 акробат Олег Кольвах в течение 10 минут непрерывно будет исполнять танец на пилоне в воздухе. А в 13:00 эквилибристка Диана Бутан будет стрелять с закрытыми глазами из лука, держа его ногами, при этом руками балансируя на тростях. На Сретенском бульваре в 14:00 артистка Олеся Андреева за час постарается поместить в мыльные пузыри 60 человек. А в 15:30 на Рождественском бульваре силачка Марина Кигелева согнет 30 сковородок за пять минут.

Еще один рекорд установит пес: на Цветном бульваре напротив цирка Никулина он проедет на скейтборде 10 м и по пути преодолеет два барьера. Посмотреть этот трюк можно будет в 16:30. Кроме того, в 19:30 на Тверском бульваре художник-экспериментатор Андрей Бартенев проведет флешмоб "Река улыбок", в ходе которого более 550 человек, взявшись за руки, будут передавать друг другу улыбки.

Фестиваль циркового искусства, приуроченный к столетию со дня приобретения цирками государственного статуса, пройдет в столице с 14 по 16 сентября. На бульварах Москвы со своими лучшими номерами будут выступать артисты разных цирковых жанров: акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты, мимы и мастера клоунады. Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, побывать в грим-мастерских, а также встретиться с артистами циркового искусства.

Декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела" был подписан 26 августа 1919 года. Согласно этому документу, цирки в России стали государственными.