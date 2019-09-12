Восемь снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на Ленинградском шоссе в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Восемь снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на стройплощадке на Ленинградском шоссе на севере Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в полиции.

"При строительстве жилого дома на Ленинградском шоссе нашли восемь старых артиллерийских снарядов. В ближайшее время их вывезут представители военной комендатуры в безопасное место и утилизируют", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт обнаружения боеприпасов. "Возле дома №58 по Ленинградскому шоссе на стройплощадке были найдены несколько предметов, подверженных коррозии, которые являются снарядами времен ВОВ. Территория оцеплена полицией, ожидается прибытие специалистов-взрывотехников", - сказали в полиции.

Это не первый случай обнаружения снарядов на Ленинградском шоссе. Строители находили там боеприпасы 28 августа.