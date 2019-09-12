Групповые жонглеры Diabolo Walker открыли фестиваль циркового искусства "Идол-2019"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол", который проходит в сентябре в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ), состоялась в Москве. Первыми на арену вышли групповые жонглеры Diabolo Walker (Тайвань), передает корреспондент ТАСС.

"В этом году в фестивале принимают участие артисты из 13 стран. Это событие входит в тройку сильнейших фестивалей мира, сюда приезжают импресарио, директора и агенты со всего мира. Мы в этом году получили больше 350 заявок, из которых отобрали только 20, и у нас уже бронируют места для участия на следующий год. Я бы очень хотел, чтобы этот фестиваль стал праздником для всех - как для зрителей, так и для артистов", - сказал ТАСС гендиректор БМГЦ Эдгард Запашный.

Темой фестиваля в этом году стала русская живопись. "Перед нами стоит сложная и интересная задача: любой фотограф или художник стремится посредством своих работ остановить мгновение, но при этом рассказать историю. Мы же делаем обратное - пытаемся оживить запечатленное, добавив что-то свое, что-то новое", - рассказал ТАСС художественный руководитель БМГЦ Аскольд Запашный.

В частности, в программе будут номера по картине Ивана Айвазовского "Буря на море" и работе Казимира Малевича "Черный квадрат", а также по произведению Валентина Серова "Девочка с персиками".

Собеседник агентства также отметил, что полностью доверяет коллективу БМГЦ, который принимал участие в подготовке фестиваля. "Когда берешь гениальные произведения, то сложно избежать критики. Но с нашей командой не страшно брать даже гениальное, потому что абсолютно точно все получится на высочайшем уровне", - добавил Аскольд Запашный.

Почетными гостями церемонии открытия стали председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, народный артист РСФСР Евгений Петросян, телеведущая Эвелина Бледанс и другие известные деятели культуры.

Самый страшный номер

Ведущая фестиваля Юлия Барановская рассказала ТАСС, какой номер понравился ей больше всего. "Для меня это уже четвертый фестиваль, я преданный фанат "Идола". Когда-то я была членом жюри и почетным гостем, а в этом году стала ведущей, и для меня это большая честь", - сказала она.

По ее словам, один из номеров программы фестиваля невозможно смотреть без успокоительного. "Самый страшный номер, на мой взгляд, - это когда два молодых человека жонглируют друг другом на маленькой платформе, которая поднимается и опускается, он называется "Икарийские игры". Я уверена, что он будет отмечен жюри по итогам конкурса", - отметила Барановская. В рамках трюка жонглер подбрасывает напарника больше 50 раз на высоте 10 м.

По информации организаторов, на фестиваль были отобраны самые сильные цирковые номера. Впервые на фестивале выступят дрессированные слоны под руководством Сергея Гулевича. Также зрители и гости увидят аттракцион "Принц цирка" под руководством заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова.

VII Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2019" пройдет с 12 по 22 сентября в Большом Московском цирке. По итогам конкурса три состава международного жюри (деятели культуры, представители медиа и зрители) вручат свои награды за первое, второе и третье место. Главным призом фестиваля - "Золотым идолом" - будет награжден по решению судейства самый зрелищный и безупречно исполненный номер.