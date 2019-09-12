Актеры Московского театра мюзикла открыли сезон премьерой "Пари над бездной"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Московский театр мюзикла в четверг представил первую премьеру нового сезона - спектакль "Пари над бездной". Постановка продолжает курс театра на соединение разных видов искусства: цирка, драмы и танца - передает корреспондент ТАСС.

"Пари над бездной" - это житейская история, рассказанная языком циркового и хореографического искусства. Это история о любви, о том, что ее надо искать не в эфемерном мире, Зазеркалье, а в реальности, - рассказал журналистам перед премьерой художественный руководитель театра Михаил Швыдкой. - Спектакль должен понравиться женщинам, потому что он о том, что мужчины постоянно что-то ищут, а счастье - оно рядом, и главное - его не потерять".

Идея спектакля и сценография принадлежат Андрею Кольцову и Ирине Дрожжиной, с ними работала большая международная команда постановщиков. Публика с криками "Браво!" приняла новинку афиши.

Драма в паутине труб

На протяжении часа с четвертью действие разворачивается не на сцене, а буквально над ней. Артисты передвигаются в паутине металлических труб и канатов, взлетают на батуте и обруче, что стало метафорой человеческого желания оторваться от земли, вырваться из рутины. Через сложнейшие акробатические трюки они рассказывают историю поиска счастья, мелькающего огоньками то справа, то слева, то наверху, то у ног.

"Самое ужасное, что зритель не понимает, насколько это сложно, - в шутку посетовал глава Театра мюзикла. - Через 10 минут вы забываете, что перед вами актеры, которые рискуют жизнью". Напряженность и драматизм момента подчеркивает музыка неоклассика Миши Мищенко.

Сложность металлической конструкции на сцене уравновесили простыми хореографическими решениями. "Изначально у нас было несколько пластических решений, но все это отсеивалось, был сложный процесс, - рассказал ТАСС хореограф-постановщик Александр Абдукаримов. - В итоге мы пришли к самому простому решению, но, пожалуй, необходимому, потому что перегружать конструкцию спектакля лишними эффектами было ни к чему".

Каждое действие актеров дублируется в зеркале на заднике сцены. "Там образом мы хотели расширить пространство сцены", - пояснил ТАСС немецкий художник по свету Иоахим Барт. "Хореографии это также помогло: у нас автоматически получилось в два раза больше людей, - добавил Абдукаримов. - В смысловом плане зеркало представляет собой другой мир, ассоциируется с двойственной природой человека".

Артисты продолжат "парить над бездной" в поисках счастья в Театре мюзикла до 29 сентября, после чего спектакль отправится в европейское турне.