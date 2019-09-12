Доступ к Музею Победы во время проведения фестиваля "Круг света" будет закрыт

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Круг света" закроют доступ к площади перед Музеем Победы на Поклонной горе во время проведения конкурса современного видеомэппинга "Арт Вижн Модерн", так как будет производится замена плитки перед зданием музея. Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.

"По причине ремонтно-строительных работ доступ на площадку Музей Победы закрыт. На площади у музея производится замена плитки в связи с подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площадке фестиваля будут присутствовать только конкурсанты "Арт Вижн Модерн" и жюри", - отмечается в сообщении.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького.

В этом году фестиваль пройдет на 9 городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.