В Московском регионе ожидается теплая погода

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Теплая погода сохранится 13 сентября в Москве и Подмосковье, местами по области пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 23 до 25 градусов, ночью температура опустится до 11 градусов тепла.

В Подмосковье температура будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла, в ночные часы похолодает до 8 градусов.

13 сентября в регионе будет действовать желтый уровень пожарной опасности, обозначающий потенциально опасные погодные условия.

Юго-западный ветер днем составит 5-10 м/с, ночью порывы западного ветра могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.