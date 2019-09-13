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В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях метро "Киевская" и "Алтуфьево"

Территорию обследуют сотрудники полиции и кинологи с собаками

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях столичного метро "Киевская" и "Алтуфьево", на месте для выяснения обстоятельств работают кинологи с собаками. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании двух станций метрополитена - "Киевской" и "Алтуфьево". В настоящее время для обследования территории на место происшествия выехали и работают сотрудники полиции и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация пассажиров не проводилась, метро работает в штатном режиме.

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